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22/02/2022 09:10

【新冠疫苗】食衞局不排除日後收緊疫苗通行證豁免要求

　　《經濟通通訊社２２日專訊》「疫苗通行證」本周四起實施，食物及衞生局副秘書長蔡傑銘
在電台節目表示，市民買外賣、到商場交收物品，或經商場回家，可獲豁免，但若遇到抽查，必
須提出足夠證明。他指目前疫情嚴重，外出亦有風險，外賣最好有打針，不希望有人為獲豁免「
鑽空子」，不排除日後會收緊豁免要求。

＊沒用疫苗通行證，處罰相關人士而非處所負責人

　　蔡傑銘指，如果有顧客進入處所時持虛假證明文件，當局明白食肆負責人未必有能力核實，
較難認證，故一般不會處罰負責人，只會追究相關顧客，包括涉及不遵守防疫規例和使用虛假文
書。他又提到，處所負責人無責任確定進入人士必須有打針，如果執法人員發現有人無「疫苗通
行證」，會處罰相關人士，而不是處罰處所負責人，至於便利店及街舖或室外市集等，則不包括
在內。

＊演唱會職員需盡量確定疫苗通＊

　　至於蔡傑銘說，日後演唱會等場地如能恢復開放，入場時涉及較多市民，場地職員或負責人
要逐個「反掃」核實可能較困難，因此入場時只需要出示疫苗接種紀錄，職員或負責人只需要盡
量去確定。他不排除如果疫情再差，相關措施可能會再收緊。
　　他表示，「被動」查核的地點，包括商場、百貨公司等處所，市民進入這些處所，只需掃「
安心出行」，不用主動展示「疫苗通行證」，但如果有執法人員查核，便需要展示。（ｃｌ）

　

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