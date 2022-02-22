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22/02/2022 09:34

【新冠肺炎】梁君彥司機確診，立法會兩職員染疫

　　《經濟通通訊社２２日專訊》立法會秘書處表示，立法會主席梁君彥的司機新冠病毒快速檢
測結果呈陽性。該名司機最後上班日為上周五（１８日），執勤期間一直有佩戴口罩。
　　秘書處指，梁君彥一直定期接受檢測，獲悉司機初步確診後，他本人的病毒快速檢測結果呈
陰性。為謹慎起見，現已居家工作，並會進行深喉唾液檢測，直到取得陰性結果才返回立法會綜
合大樓。秘書處已經安排消毒立法會主席專車及司機在綜合大樓曾逗留的地點。
　　另外，立法會秘書處亦接獲兩名議會事務部職員通知，其中一名職員經核酸檢測確診，另一
名職員的快速抗原檢測呈陽性。二人最後上班日分別為本月１１日和１５日，工作地點為２樓的
會議室２和４，以及２樓和３樓的職員辦事處。二人在工作期間均佩戴口罩。有關職員曾與立法
會議員邵家輝、吳永嘉和易志明，在會議室內主持遙距會議。
　　秘書處指，已就感染情況告知當天涉事議員，並要求所有近日與染疫職員接觸的工作人員接
受檢測，並會消毒相關設施。有關人員須取得陰性結果後，才可返回綜合大樓工作。

＊議員楊永杰兩職員染疫＊

　　此外，立法會議員、九龍城區議會主席楊永杰在社交專頁表示，有兩名職員新冠病毒快速測
試先後呈陽性，他本人近兩日的快速檢測結果均為陰性。其中一名職員最後曾於上周二（１５日
）返回中信１５樓辦事處，而另一人在土瓜灣嘉信大廈地下的議員辦事處工作，最後上班日期是
上周五（１８日）。（ａｃ）

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