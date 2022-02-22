【新冠肺炎】沙田頌安邨頌群樓圍封強檢，目標明日中午完成

《經濟通通訊社２２日專訊》政府宣布，沙田頌安邨頌群樓圍封強檢，政府目標是在明日
（２３日）約中午１２時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。
政府發言人表示：由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱
形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。
（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|大行報告22/02/2022
匯控季績遜預期 大行仍唱好 高盛最牛睇68元
|中國故事22/02/2022
《神州經脈》中美高層對話 監管嚴打元宇宙 俄烏動盪震散A場
|財經熱話22/02/2022
俄烏局勢急轉直下恒指急挫 中資電訊股息優成避險佳選
|FOCUS22/02/2022
【FOCUS】普京出牌待接招 資本市場先震散
|大行報告22/02/2022
【大行炒D乜】匯證點睇QQ同美團？一click就知道
|財經熱話22/02/2022
互聯網監管憂慮升級 騰訊阿里美團未止跌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰