【新冠肺炎】沙田頌安邨頌群樓圍封強檢，目標明日中午完成

《經濟通通訊社２２日專訊》政府宣布，沙田頌安邨頌群樓圍封強檢，政府目標是在明日

（２３日）約中午１２時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府發言人表示：由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱

形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

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