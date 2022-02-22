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22/02/2022 13:04

【新冠肺炎】環境局司機確診，黃錦星深喉唾液測試結果呈陰性

　　《經濟通通訊社２２日專訊》就傳媒查詢環境局一名司機２０１９新冠病毒病快速測試結果
呈初步陽性的跟進事宜，環境局發言人今日表示，環境局局長黃錦星交回的深喉唾液樣本化驗結
果為陰性。黃錦星今日如常回到辦公室工作。
　　該名司機交回的深喉唾液樣本化驗結果為陽性，他正按衞生署指引在家隔離等候，衞生署衞
生防護中心正跟進他的個案。（ｃｌ）

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