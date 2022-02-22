【企業盈警】北京首都國際機場料去年淨虧損最多２１﹒５億人民幣

《經濟通通訊社２２日專訊》北京首都國際機場（００６９４）公布，集團預期截至
２０２１年１２月３１日止年度將錄得淨虧損介乎約２０﹒９億至２１﹒５億元（人民幣．下同
），而截至２０２０年１２月３１日止年度則錄得淨虧損約２０﹒３５億元。
錄得預期淨虧損主要是由於受新冠肺炎疫情的持續影響，北京首都國際機場於本年度的旅客
吞吐量、飛機起降架次以及貨郵吞吐量恢復受阻，導致公司的經營業績持續承壓。（ｃｗ）
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