中國聯通（００７６２）１月移動淨增１１３萬戶，同比升１倍

《經濟通通訊社２２日專訊》中國聯通（００７６２）公布，１月移動出帳用戶淨增１１３
萬戶，至約３﹒１８億戶，淨增客數同比升約１﹒０７倍，５Ｇ套餐用戶本月淨增５５６﹒８萬
戶，至約１﹒６億戶。
該集團指，１月固網寬帶用戶本月淨增１０３﹒６萬戶，至９６０８﹒２萬戶，本地電話用
戶本月淨增１９﹒４萬戶，至４７３８﹒７萬戶。（ｗｈ）
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