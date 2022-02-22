中國聯通（００７６２）１月移動淨增１１３萬戶，同比升１倍

《經濟通通訊社２２日專訊》中國聯通（００７６２）公布，１月移動出帳用戶淨增１１３

萬戶，至約３﹒１８億戶，淨增客數同比升約１﹒０７倍，５Ｇ套餐用戶本月淨增５５６﹒８萬

戶，至約１﹒６億戶。

該集團指，１月固網寬帶用戶本月淨增１０３﹒６萬戶，至９６０８﹒２萬戶，本地電話用

戶本月淨增１９﹒４萬戶，至４７３８﹒７萬戶。（ｗｈ）

