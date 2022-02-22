【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８億人幣，爆買美團狂沽騰訊

《經濟通通訊社２２日專訊》昨日（２１日）恒指低開２１８點，報２４１０９點。最高跌

９６點報２４２３１點，最低跌３２８點報２３９９８點。恒指收報２４１７０點，跌１５７點

或０﹒６５％。

按額度計算，北水全日淨買入２１﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團

（０３６９０）、中國移動（００９４１）、碧桂園服務（０６０９８）；淨賣出最多的依次是

騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交１４３７﹒４９億元增加１３﹒９％。其中港股通成交３８０﹒５億元，佔總成交

２６﹒５％。



＊擬推降低餐飲業經營成本政策＊



據國家發改委網站，國家發展改革委等部門印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的

若干政策》的通知。其中指出，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，

降低相關餐飲企業經營成本。引導互聯網平台企業對疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的

餐飲企業，給予階段性商戶服務費優惠。

美團跌３﹒９９％報１８０﹒５元，北水淨買入３２﹒２億元；中國移動升２﹒０１％報

５５﹒９元，北水淨買入６﹒４億元；碧桂園服務升１﹒０７％報５２﹒１５元，北水淨買入

２﹒８億元。

騰訊控股跌５﹒２３％報４４５﹒４元，北水淨賣出３０﹒１億元；快手跌７﹒２９％報

８７﹒１５元，北水淨賣出３﹒５億元；工商銀行升０﹒８４％報４﹒８３元，北水淨賣出

３﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ３２﹒１６

中國移動 （００９４１） ６﹒４１

碧桂園服務 （０６０９８） ２﹒７７

安踏體育 （０２０２０） ２﹒１３

中國海洋石油 （００８８３） １﹒３４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －３０﹒１５

快手 （０１０２４） －３﹒５１

工商銀行 （０１３９８） －３﹒３７

聯想集團 （００９９２） －２﹒５６

建設銀行 （００９３９） －２﹒４３

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