《日入而息》３月全民強檢３次，匯控去年稅前盈利升逾倍符預期

《今天重點》

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林鄭稱３月全民強檢須做三次，按出生年份分批預約；晚市禁堂食等社交距離措施延至４月２０

日；縮短第二三針時間，不遲於４月安老院接種率升至九成；全民強檢內地化驗不涉私隱問題，

法例問題要研究；全港中小學暑期提前至３、４月，校舍作檢測用途

匯控（００００５）去年列帳基準稅前盈利升１﹒１５倍，息１８美仙；匯控去年經調整稅前盈

利２１９億美元，升７８﹒６％

匯控擬進一步回購最多達１０億美元股份；去年預期信貸損失錄得撥回淨額９億美元；去年亞洲

區列帳基準稅前利潤按年跌４﹒５％；已削減風險加權資產總額累計達１０４０億美元；有信心

今年派息較去年高，擬增加內房相關撥備；派息目標４０％至５５％，今年未擬恢復派季息；匯

控去年香港業務列帳基準稅前利潤按年跌２８％；去年列帳基準收入按年跌２％，淨息差１﹒２

％；匯控料提早於２０２３年達至少１０％有形股本回報率

恒生（０００１１）去年少賺１６％至１４０億元遜預期，派第四次中期息１﹒８元；恒生去年

淨利息收益率收窄至１﹒４９％，撥備增加３％；港息走勢或滯後，料上半年淨利息收益率增幅

不大；平均股東權益回報率降至７﹒７％，成本效益比率為４２﹒６％

本港新增６２１１宗確診，另有９３６９宗初陽個案

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《即日市況》

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恒指低收６５０點報２３５２０，科指跌１００點報５２２６

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《深滬股市》

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滬指恐慌情緒收跌１％，成交近萬億錄外資流出

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《美元匯價》

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美匯暫仍９５﹒７０╱９６﹒５０波動為主

歐元最新報１﹒１３２８╱３２，日圓最新報１１４﹒８０╱８３

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《公司業績》

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匯控（００００５）去年列帳基準稅前盈利升１﹒１５倍，息１８美仙；匯控去年經調整稅前盈

利２１９億美元，升７８﹒６％

恒生（０００１１）去年少賺１６％至１４０億元遜預期，派第四次中期息１﹒８元；恒生去年

淨利息收益率收窄至１﹒４９％，撥備增加３％；港息走勢或滯後，料上半年淨利息收益率增幅

不大

南順（００４１１）半年純利跌２７﹒４％至１﹒７億元，息０﹒１５元

玖龍紙業（０２６８９）中期純利跌三成，派息８分人幣

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《公司資訊》

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匯控（００００５）擬進一步回購最多達１０億美元股份；去年預期信貸損失錄得撥回淨額９億

美元；去年亞洲區列帳基準稅前利潤按年跌４﹒５％；已削減風險加權資產總額累計達１０４０

億美元；有信心今年派息較去年高，擬增加內房相關撥備；派息目標４０％至５５％，今年未擬

恢復派季息；匯控去年香港業務列帳基準稅前利潤按年跌２８％；去年列帳基準收入按年跌２％

，淨息差１﹒２％；匯控料提早於２０２３年達至少１０％有形股本回報率

高盛表示匯控上季業績符預期，維持買入目標價６８元

大摩表示匯控第四季業績遜預期，惟升目標價至５９元

恒生（０００１１）平均股東權益回報率降至７﹒７％，成本效益比率為４２﹒６％

小鵬汽車（０９８６８）發行深交所首單碳中和汽車租賃ＡＢＳ

騰訊（００７００）對小鵝拼拼進行戰略調整，團隊員工重新調配崗位

中國人壽（０２６２８）林志權轉任審計委員會主席

澳能建設（０１１８３）中標澳門機電工程項目，涉３１３０萬澳門元

３香港夥Ｚｅｅｋ提供免費配送服務

香港寬頻（０１３１０）推每月６８元１０ＧＢ ５Ｇ流動通訊計劃

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《國企紅籌》

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拉夏貝爾（０６１１６）Ａ股股票或被上交所終止上市

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《神州民企》

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恒大（０３３３３）退出東莞恒大悅瓏花園項目，光大集團接手

禹洲（０１６２８）附屬售健采８５﹒６４％股權，涉約３﹒０５億元

翰森製藥（０３６９２）附屬「ＨＳ－１０３７０片」獲臨床試驗通知書

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《中國要聞》

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農業部表示到２０２５年全國奶類產量４１００萬噸左右

沙地阿美表示正就進一步在中國投資進行談判

人社部發布社會保險基金行政監督辦法，打擊騙保套保

人社部表示１月起養老保險全國統籌，保障困難地區發放

財政部表示社保基金按時足額發放有保障；減稅降費表面是收入減少，實質換來經濟增長

劉昆稱今年將實施更大規模減稅降費，不撒「胡椒面」

人行上季就拒收人民幣現金對３２家單位作出經濟處罰；人行１０００億逆回購利率持平，淨投

放９００億

四部門表示清理整治向未成年人銷售電子煙活動

上海表示確保重點領域商品外貿持續增長

上周票房跌四成，三套情人節新片總和輸長津湖續集

發改委表示去年末常住人口城鎮化率達６５％

雅培在華召回一款嬰兒營養補充劑，其他產品不受影響

國務院發養老規劃：擬設父母護理假，棄養老人上徵信

貝殼報告指２月房貸利率環比降９基點，放款周期縮短

實體銀行須辦人幣現金存取業務，中關村銀行「縮沙」

方諮會欣悉香港科技園公司推進大灣區發展

上海國際能源交易中心交易規則修訂版發布

上海浦東入選２０２１年推動外貿穩定擬推薦名單

據報人行上海分行要求銀行提高房貸及開發貸增速

華夏幸福實施首筆５億元人民幣債務現金兌付

中國禁止加拿大鳥禽及相關產品進口，以防禽流感傳入

王毅與布林肯通電話，再談中美關係及討論俄烏問題

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《寶島快訊》

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台股大幅收跌１﹒４％，報１７９６９點

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《其他消息》

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梁君彥稱疫情下財委會每名議員最多提１０條問題

消息指差餉改以「能者多付」為原則，自住稅率較低

政府通過資助５個過渡性房屋項目，涉啟德打鼓嶺荃灣元朗區

本港１月整體通脹率回落至１﹒２％，基本通脹率１﹒２％

澳門表示１月入境旅客按年增２４﹒７％，但按月減少１５﹒４％

深股通額度全日流走近１１億元，外資連續兩日流出；滬股通額度全日流走２５億，陸股通流走

７３億創三周高

施羅德投資表示新興市場影響力投資，要關注環境保護

財匯局成立可持續發展及氣候行動工作小組

原外傭指定檢疫設施麗豪航天城及富薈馬頭圍酒店轉作社區隔離設施

名導演楚原逝世，享年８７歲

安永舉辦首屆上市公司可持續發展官高峰論壇暨年度最佳獎項評選

昆士蘭保險調查指逾半受訪者過去１２個月有進行數碼化

畢馬威調查指全球對沖基金行業視「監管」為首要挑戰

戴德梁行表示屯門新合里１號及３號放售

嶺大校長鄭國漢明年任滿退休，教資會主席感謝其貢獻

美聯金融集團倡容許市民提取強積金作應急紓困

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《俄烏局勢》

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中國駐烏克蘭大使館提醒華人不要前往局勢不穩地區

俄烏緊張局勢升級，歐美股市受挫，亞洲股亦受累下跌

俄軍漏夜入烏東，美外交人員火速撤波蘭

拜登政府建議澤連斯基撤離基輔

日本首相岸田文雄譴責俄羅斯承認烏東獨立

油、金股值博空間仲有幾大？師傅醒你投資貼士！

法盛表示事件或現三種情境，全面入侵將為市場帶來衝擊

王毅稱烏克蘭局勢正趨於惡化，中國將繼續與各方接觸

聯合國安理會召開烏克蘭會議，中方呼籲和平解決爭端

聯合國秘書長斥俄侵犯主權，法德表失望美歐宣布制裁

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《重拳監管》

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傳螞蟻遭新一輪摸底排查，銀保監會未回應

廣州通過大數據追稅，快手主播平榮被罰６２００萬元

廣東高院公布典型案例，虛擬幣投資交易不受法律保護

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《新冠肺炎》

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本港新增６２１１宗確診，另有９３６９宗初陽個案

本港８７３名醫護確診，本周起前線醫護需做快速測試

本港再多３２名確診病人離世，大部分是長期病患長者

港大料下月初單日確診１８﹒３萬見頂，日均死一百人

醫管局強烈譴責有人上載影片惡意污衊醫護人員

食衞局不排除日後收緊疫苗通行證豁免要求

內地第三批援港醫療隊料逾千人，核酸檢測人員為主

全國昨新增本土確診５９宗，廣東３例均在深圳

公司培訓班爆疫，武漢新增１４例確診Ｏｍｉｃｒｏｎ

創科局兩名司機初陽，薛永恒、鍾偉強快測呈陰性

劉宇隆稱染疫離世幼童現急性腦炎，憂病毒再變異

北京新增４例本土確診，外省參加培訓班返京傳家人

據報內地建議本港採取封控措施以遏制疫情

政府稱昨日由內地進口本港的鮮活食品供應大致穩定

梁子超批評設暫託中心不治本，應盡快隔離確診長者

梁栢賢倡設分區指揮中心，加強發放物資資訊

沙田頌安邨頌和樓完成圍封強檢，發現４９宗初陽個案

消息指３００警員染疫，前線明起出勤前須快測陰性

梁君彥司機確診，立法會兩職員染疫

環境局司機確診，黃錦星深喉唾液測試結果呈陰性

生死登記總處助理文書主任初步確診

英國正式「與病毒共存」，周四起取消強制居家隔離

鍾南山稱不容大量長者染疫死，爭取動態清零

食環署工人初確，患者在花園街市政大廈二樓工作

香港郵政兩郵差初步確診，中環郵政總局今明兩日關閉

黃家和料第五波疫情約２００至３００間食肆結業

華僑永亨荃灣分行及銅鑼灣分行今起暫停服務

中銀香港（０２３８８）１３家分行有員工確診，即日起暫停

營業

匯豐７間分行有職員確診，即日起暫停服務

恒生（０００１１）３分行暫停服務

宏利為客戶加強新冠肺炎保障，另捐贈千份快速測試劑

李嘉誠基金會加碼１０００萬，累捐４０００萬資助醫院抗疫

京東ＡＰＰ設香港線上防疫專區，提供防疫物資等

皇朝家居捐贈兩萬張床褥支援方艙醫院興建

信銀國際及母行聯合捐出１﹒１５萬份抗疫物資

海通國際捐贈３０萬元抗疫物資及１萬套快速檢測

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