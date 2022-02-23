《運籌帷幄－梁業豪》科指守穩５１６０，方具條件反彈

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏淡和顯著向淡。淡友大戶得勢不饒人，再下一城，將港股推至近期新低位。當大部分投資者對

後市失卻信心的時候，筆者亦認為不應急於看好，只會繼續仔細觀市況發展，找尋港股轉跌為升

的啟示。若論近期最受沽壓的板塊，非科技股莫屬。本欄認為，須見科技股的沽家收斂攻勢，港

股大市才有機會正式展開反彈。至於展開新升浪，港股暫時沒有這個條件。

科技指數日線圖上，至今出現了三個低位；第一個低位為上月６日的５２３１，第二個為

２８日的５２２８，第三個則為昨天（２２日）的５１６０。明顯地，指數急須升回５２２８╱

５２３１之上，才能阻止市況進一步下挫。圖表形勢的確顯著向淡，形勢不利好友；但ＳＡＲ出

現了極點低位５１６０之後，好友於本周末前有機會反攻，條件為他們成功阻止低於該位的全日

收市位出?。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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