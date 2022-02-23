  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》科指守穩５１６０，方具條件反彈

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏淡和顯著向淡。淡友大戶得勢不饒人，再下一城，將港股推至近期新低位。當大部分投資者對
後市失卻信心的時候，筆者亦認為不應急於看好，只會繼續仔細觀市況發展，找尋港股轉跌為升
的啟示。若論近期最受沽壓的板塊，非科技股莫屬。本欄認為，須見科技股的沽家收斂攻勢，港
股大市才有機會正式展開反彈。至於展開新升浪，港股暫時沒有這個條件。
　　科技指數日線圖上，至今出現了三個低位；第一個低位為上月６日的５２３１，第二個為
２８日的５２２８，第三個則為昨天（２２日）的５１６０。明顯地，指數急須升回５２２８╱
５２３１之上，才能阻止市況進一步下挫。圖表形勢的確顯著向淡，形勢不利好友；但ＳＡＲ出
現了極點低位５１６０之後，好友於本周末前有機會反攻，條件為他們成功阻止低於該位的全日
收市位出?。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告23/02/2022
【大行炒D乜】恒生績後沽壓重　大摩續叫減持兼削目
財經熱話23/02/2022
【虛幣世界】中韓等國監控遊戲幣，主要加密貨幣輕微上揚
香港要聞22/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：3月全民強檢須做三次　按出生年份分批預約
大行報告22/02/2022
匯控季績遜預期　大行仍唱好　高盛最牛睇68元
中國故事22/02/2022
《神州經脈》中美高層對話　監管嚴打元宇宙　俄烏動盪震散A場
財經熱話22/02/2022
俄烏局勢急轉直下恒指急挫　中資電訊股息優成避險佳選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金