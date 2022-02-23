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23/02/2022 08:37

ＡＳＭ（５２２）年度賺３１﹒７億升９５﹒４％，末期息２﹒６元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》ＡＳＭ太平洋（００５２２）公布截至去年底止年度經審核業
績，期內股東應佔盈利３１﹒６９億元增長９５﹒４％，每股基本盈利本超越市場預期創新高達
７﹒７２元，末期息２﹒６元增加３０％。ＡＳＭ期內持續經營業務收入創新高達２１９﹒４８
億元增長４９﹒３％，毛利８９﹒０８億元上升７３﹒３％，毛利率為４０﹒６％，增加５６３
點子。
　　ＡＳＭ截至去年底止第四季持續經營業務收入６２﹒０１億元按年上升４３﹒９％，毛利
２５﹒６２億元升９２﹒９％，毛利率為４１﹒３％增加１０５１點子，股東應佔盈利９﹒１３
億元跌８﹒７％。
　　該公司預期２０２２年第一季度收入將介乎６﹒４億美元至６﹒９億美元（約４９﹒９億至
５３﹒８億元）之間。
　　該集團行政總裁黄梓達表示，宏觀利好因素推動了集團在２０２１年的表現，其中包括過往
半導體資本設備投資不足，在多變的地緣政治和供應鏈問題的影響下，刺激了對半導體自給自足
的需求。這均在多個終端應用領域推動了廣泛而持續的數碼化轉型潮流。在這多變的環境中，集
團靈活提升外判生產能力，進一步加強其供應鏈的韌性，亦與供應商積極合作，去克服供應鍊和
物流的挑戰。（ｍｈ）

＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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