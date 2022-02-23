ＡＳＭ（５２２）年度賺３１﹒７億升９５﹒４％，末期息２﹒６元

《經濟通通訊社２３日專訊》ＡＳＭ太平洋（００５２２）公布截至去年底止年度經審核業

績，期內股東應佔盈利３１﹒６９億元增長９５﹒４％，每股基本盈利本超越市場預期創新高達

７﹒７２元，末期息２﹒６元增加３０％。ＡＳＭ期內持續經營業務收入創新高達２１９﹒４８

億元增長４９﹒３％，毛利８９﹒０８億元上升７３﹒３％，毛利率為４０﹒６％，增加５６３

點子。

ＡＳＭ截至去年底止第四季持續經營業務收入６２﹒０１億元按年上升４３﹒９％，毛利

２５﹒６２億元升９２﹒９％，毛利率為４１﹒３％增加１０５１點子，股東應佔盈利９﹒１３

億元跌８﹒７％。

該公司預期２０２２年第一季度收入將介乎６﹒４億美元至６﹒９億美元（約４９﹒９億至

５３﹒８億元）之間。

該集團行政總裁黄梓達表示，宏觀利好因素推動了集團在２０２１年的表現，其中包括過往

半導體資本設備投資不足，在多變的地緣政治和供應鏈問題的影響下，刺激了對半導體自給自足

的需求。這均在多個終端應用領域推動了廣泛而持續的數碼化轉型潮流。在這多變的環境中，集

團靈活提升外判生產能力，進一步加強其供應鏈的韌性，亦與供應商積極合作，去克服供應鍊和

物流的挑戰。（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

