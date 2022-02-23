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即市新聞

23/02/2022 09:05

《專家之言－何志銘》受困俄烏局勢惡化及科網監管，港股暫無運行

　　《專家之言》俄烏局勢急劇惡化，環球股市齊齊插，昨（２２日）港股低開４７７點，報
２３６９２點，即失守兩萬四大關，隨後跌幅更一度擴大至逾８００點，　主板股票的升跌比率
為８比３４，１４３２隻股份下跌，恒指成分股只有５隻股份錄得上升，而下跌股份達５９隻，
升跌比率為８比９２，尾市略為回順，恒指收報２３５２０點，跌６５０點或跌２﹒６９％，全
日主板成交金額為１４６９﹒２８億元。國企指數報８２７０點，跌１８５點或跌２﹒１９％。
恒生科技指數報５２２６點，跌１００點或跌１﹒８９％。上證綜指全日跌３３點或近１％收
３４５７點，深證成指跌１﹒２９％，滬深兩市成交額共９７８３億人民幣。

＊息口上升預期未充分反映，港股料２３３００點暫見支持＊

　　美股近日明顯乏力，加上息口上升的預期未充分反映，俄烏緊張局勢急劇惡化，情況仍困擾
著大市，另一方面受科網股拖累，皆因上周五（１８日）內地出台新政促外賣平台降費，新一輪
監管陸續有來，故相信短期而言中資科技股洗倉潮未完，看來港股暫無運行，預期２３３００點
暫時可望見支持。當然仍要留意世界貿易組織（ＷＴＯ）總理事會會議舉行，新西蘭央行發表貨
幣政策聲明並召開記者會。人行進行１０００億人幣７天期逆回購操作及單日淨投放９００億人
幣。至於數據方面，歐元區公布１月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％，
而年率升幅料由５％收窄至４％，１月核心消費者物價指數年率升幅料由２﹒６％收窄至
２﹒３％。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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