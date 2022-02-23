《專家之言－何志銘》受困俄烏局勢惡化及科網監管，港股暫無運行

《專家之言》俄烏局勢急劇惡化，環球股市齊齊插，昨（２２日）港股低開４７７點，報

２３６９２點，即失守兩萬四大關，隨後跌幅更一度擴大至逾８００點， 主板股票的升跌比率

為８比３４，１４３２隻股份下跌，恒指成分股只有５隻股份錄得上升，而下跌股份達５９隻，

升跌比率為８比９２，尾市略為回順，恒指收報２３５２０點，跌６５０點或跌２﹒６９％，全

日主板成交金額為１４６９﹒２８億元。國企指數報８２７０點，跌１８５點或跌２﹒１９％。

恒生科技指數報５２２６點，跌１００點或跌１﹒８９％。上證綜指全日跌３３點或近１％收

３４５７點，深證成指跌１﹒２９％，滬深兩市成交額共９７８３億人民幣。



＊息口上升預期未充分反映，港股料２３３００點暫見支持＊



美股近日明顯乏力，加上息口上升的預期未充分反映，俄烏緊張局勢急劇惡化，情況仍困擾

著大市，另一方面受科網股拖累，皆因上周五（１８日）內地出台新政促外賣平台降費，新一輪

監管陸續有來，故相信短期而言中資科技股洗倉潮未完，看來港股暫無運行，預期２３３００點

暫時可望見支持。當然仍要留意世界貿易組織（ＷＴＯ）總理事會會議舉行，新西蘭央行發表貨

幣政策聲明並召開記者會。人行進行１０００億人幣７天期逆回購操作及單日淨投放９００億人

幣。至於數據方面，歐元區公布１月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％，

而年率升幅料由５％收窄至４％，１月核心消費者物價指數年率升幅料由２﹒６％收窄至

２﹒３％。《獨立股評人 何志銘》



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