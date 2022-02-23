《盤後部署》匯控美團撐市，恒指企穩２３５００料已通過壓力測試

《經濟通通訊社２３日專訊》美股隔晚假期後復市再受俄烏局勢困擾，但港股觸及

２３５００強力支持位後跌勢喘定，今早高開９７點。開市早段僅匯控（００００５）跌後回升

支撐恒指，其後據報內地官媒發文指中央推行的「引導外賣下調服務費標準」被誤讀，並非反映

一定會令外賣平台前景堪憂，而是呼籲企業承擔更多社會責任；美團（０３６９０）此後股價急

升逾７％，一度貢獻恒指過百點升幅。

１１時財政司司長陳茂波發表財政預算案，公布分兩期派發共一萬元消費券，惟股市未見動

容，零售股亦未見大幅炒起。

中午銀娛（０００２７）公布全年業績，虧轉盈賺１３億元，派特別息每股０﹒３元，午後

抽升超過３％。準藍籌聯想（００９９２）同樣中午公布業績，首九個月純利升７６％惟不派中

期息，午後即跌超過３％。

下午恒指隨美團收窄升幅，最終全日收報２３６６０，升１４０點或０﹒６％，主板成交

１１４９﹒８８億元。國指收報８３１７，升４６點或０﹒５６％。科指收報５２９９，升７２

點或１﹒３９％。

Ａ股造好，上證綜合指數收報３４８９，升３２點或升０﹒９３％，成交４１５６﹒３０億

元人民幣。深證成份指數收報１３５４９，大升２５２點或升１﹒９０％，成交６２５２﹒６６

億元人民幣。



＊２３５００為恒指上半年「牛熊位」＊



近兩日港股受俄烏局勢困擾，加上重磅美團負面消息及銀行股業績拖累，進一步下試重要支

持位２３５００。２３５００大關除了是１月底所創的近期低位，更是去年底最後一輪跌浪的反

彈浪頂。恒指１月初成功突破該位後便扭轉了去年下半年「一浪低於一浪」形態，故２３５００

可以視為恒指的轉勢訊號。如今恒指經歷科網監管疑雲，以及地緣局勢不穩等利淡因素，都能成

功企穩２３５００，相信已通過大市壓力測試。

恒指另一重磅阿里（０９９８８）明日公布第三季業績，阿里於上一季度下調２０２２財年

的總收入指引，令市場看淡阿里前景，惟現時阿里股價已接近歷史低位１０８元水平，股價低殘

或難再有「質低」空間。此外，是次業績包括「雙１１」收入，早前數據均指今年「雙１１」銷

量較往年好，宜留意相關表現。（ｈｃ）

