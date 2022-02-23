【外圍經濟】新西蘭央行加息至１厘，紐元兌美元漲０﹒４５％

《經濟通通訊社２３日專訊》新西蘭央行連續第３度加息，周三宣布加息２５個基點至１厘
，並預告今年還會再加，以壓抑通脹和樓市。
新西蘭央行的加息決定符合市場預期，決策公布後紐元上漲，兌美元升０﹒４５％，至
０﹒６７６５。央行同時還宣布會透過債券到期和控制銷售等方式，減持大規模資產收購計劃
（ＬＳＡＰ）。央行還預測現金利率將在年底升至２﹒２厘，高於去年１１月預測的２﹒１厘。
（ｊｆ）
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