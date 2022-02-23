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23/02/2022 14:44

【新冠肺炎】新加坡周二新增２﹒６萬宗新冠確診，破單日紀錄

　　《經濟通通訊社２３日專訊》新加坡周二新增２﹒６萬宗新冠肺炎確診，幾乎是周一的２倍
，刷新單日確診紀錄，累積病例６２﹒２萬宗。同日有１６０８名患者需留院治療，另有４人病
逝，累積死亡病例９５６人。衛生部門預計單日確診個案要在數周後才達到峰值。（ｊｆ）

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