【新冠肺炎】新加坡周二新增２﹒６萬宗新冠確診，破單日紀錄

《經濟通通訊社２３日專訊》新加坡周二新增２﹒６萬宗新冠肺炎確診，幾乎是周一的２倍
，刷新單日確診紀錄，累積病例６２﹒２萬宗。同日有１６０８名患者需留院治療，另有４人病
逝，累積死亡病例９５６人。衛生部門預計單日確診個案要在數周後才達到峰值。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|FOCUS23/02/2022
【FOCUS】預算案加碼至1700億 惟基層難望「貧者多助」
|財經熱話23/02/2022
【銅鋁走高】俄烏局勢升溫 資金轉追資源股？銅、鋁股如何部署？
|財經熱話23/02/2022
業績遜預期大行踩多腳 恒生曾再跌逾3% 疫情嚴峻中銀香港同受壓
|香港要聞23/02/2022
【預算案】首置八成按上限千二萬 九成按揭上限升至千萬
|香港要聞23/02/2022
【預算案】派1萬元消費券 4月先發五千
|開市Good Morning23/02/2022
熊麗萍：俄烏升溫對大宗商品影響大 港股短期支持位23000
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰