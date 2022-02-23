【新冠肺炎】新加坡周二新增２﹒６萬宗新冠確診，破單日紀錄

《經濟通通訊社２３日專訊》新加坡周二新增２﹒６萬宗新冠肺炎確診，幾乎是周一的２倍

，刷新單日確診紀錄，累積病例６２﹒２萬宗。同日有１６０８名患者需留院治療，另有４人病

逝，累積死亡病例９５６人。衛生部門預計單日確診個案要在數周後才達到峰值。（ｊｆ）

