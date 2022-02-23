《窩輪豪情－梁業豪》科技股表現繼續轉強

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊

業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油

（００８８３）、恒安國際（０１０４４）與滔搏（０６１１０），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

新地（０００１６）、中銀香港（０２３８８）與恒生銀行（０００１１）。

港股今早（２３日）開市情況並不理想，加上美指期貨從反彈高位略為回軟，好友未敢強行

反攻。五大指數均未能升抵合理值，乃筆者開市前所預計的。至於為何港股沒有跟隨昨晚（２２

日）美股的跌勢低開，筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道的「港股市前分析」影片內有詳細講解。此外

，昨晚筆者提醒了大家，科技股的沽盤已經開始收歛，市況正在醞釀反彈。當然，大病初癒，我

們看到的應只為超短期反彈；至於短期反彈，甚至短期新升浪能否形成，則須繼續細心觀察圖表

形勢變化，才能作出判斷。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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