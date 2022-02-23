  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2022 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》科技股表現繼續轉強

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊
業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油
（００８８３）、恒安國際（０１０４４）與滔搏（０６１１０），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
新地（０００１６）、中銀香港（０２３８８）與恒生銀行（０００１１）。
　　港股今早（２３日）開市情況並不理想，加上美指期貨從反彈高位略為回軟，好友未敢強行
反攻。五大指數均未能升抵合理值，乃筆者開市前所預計的。至於為何港股沒有跟隨昨晚（２２
日）美股的跌勢低開，筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道的「港股市前分析」影片內有詳細講解。此外
，昨晚筆者提醒了大家，科技股的沽盤已經開始收歛，市況正在醞釀反彈。當然，大病初癒，我
們看到的應只為超短期反彈；至於短期反彈，甚至短期新升浪能否形成，則須繼續細心觀察圖表
形勢變化，才能作出判斷。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告23/02/2022
【大行炒D乜】恒生績後沽壓重　大摩續叫減持兼削目
財經熱話23/02/2022
【虛幣世界】中韓等國監控遊戲幣，主要加密貨幣輕微上揚
香港要聞22/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：3月全民強檢須做三次　按出生年份分批預約
大行報告22/02/2022
匯控季績遜預期　大行仍唱好　高盛最牛睇68元
中國故事22/02/2022
《神州經脈》中美高層對話　監管嚴打元宇宙　俄烏動盪震散A場
財經熱話22/02/2022
俄烏局勢急轉直下恒指急挫　中資電訊股息優成避險佳選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金