【虛幣世界】中韓等國監控遊戲幣，主要加密貨幣輕微上揚

《經濟通通訊社２２日專訊》據外媒報道，中國及韓國等國將對遊戲幣（ＧａｍｅＦｉ）市

場進行嚴密監控，市場憂慮將對新興的區塊鏈遊戲市場打擊甚大。目前中韓兩國都對遊戲幣有一

套相關的法則規管，但由於行內多隻遊戲都只是倚靠炒賣貨幣來帶熱市場，而遊戲本身並非太多

玩家，分析猜測ＧａｍｅＦｉ市場恐對金融市場造成打擊，因此或將收緊監管。

主流幣方面，比特幣及以太幣輕微反彈，其中以太幣重返３８０００美元水平，以太幣亦企

穩２６００美元關口，ＯＡＮＤＡ 美洲高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ指，比特幣的

價格在不久的將來可能會大幅波動，俄羅斯和烏克蘭的升級可能會使波動性升高，高低波動有機

會達２０％，由於地緣政治緊張局勢和美國中央更加鷹派的貨幣立場，使加密貨幣正接近被定價

。

據經濟通據數顯示，比特幣現報３８１７５﹒６７（美元．下同），跌０﹒１４％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報２６３２﹒２２元，跌０﹒１５％；艾達幣報０﹒８８４０元，跌

０﹒４５％；瑞波幣報０﹒７１７９元，跌０﹒４２％。（ｕｌ）



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