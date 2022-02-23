《談國論企－黎偉成》中國斥美未有效執行明斯克協議

《談國論企》中國國務委員、外交部司王毅２０２２年２月２２日應邀通電話，對美國國務

卿布林肯明確地指出「烏克蘭問題演變至今，與《新明斯克協議》遲遲未能有效執行有密切關係

」，乃斥美帝之非。美國不斷牽引北約組織軍力和軍事設備東移，更陰毒地歡迎烏克蘭加入北約

，甚至近期更斷估俄羅斯「入侵」烏國，對俄國是相當嚴重的挑釁，終引起俄方嚴厲的回應；亟

望中國聯俄抗美，狠狠反擊美帝國霸權，伸張正義。



＊要反美以意識形態在全方位滅絕中俄等國＊



是因俄羅斯總統普京於同一日簽署命令，承認烏克蘭東部頓涅茨克、盧甘斯克的獨立地位，

並派出武裝部隊至所指兩地維護和平，使美帝頗有「出乎意料」之驚，實為美帝玩火、玩出火的

初步惡性回應。

普京作出如斯強烈舉措，乃因（一）追源溯始，可見自王毅對布林肯所強調的此「與《新明

斯克》協議遲遲未能有效執行有密切關係」。《新明斯克協議Ｍｉｎｋ ＩＩ》乃法、德、烏、

俄２０１５年在白俄羅斯首都明斯克簽署，乃回應美國當年遣送軍備予烏的提議而作出的，時任

德國總理默克爾認為美國的行徑只會導致危機惡化，而時任法國總統奧朗德更表此協議為解決衝

突的「最後機會」。

惟美帝居然屢屢作出違反《協議》，特別是（１）近年不斷力逼德法等歐洲國家軍事力量向

東移，力逼俄羅斯，甚至（２）狼心盡露地歡迎烏國「考慮」加入北約，更欺人者為（３）拜登

近日更信口雌黃地據「情報」，而「估計」俄羅斯於「入侵」烏國之期，失準了，又繼續厚顏無

恥地表示俄羅斯一定稍遲出兵「侵」烏，凡此，普京的反應乃有根有據。

同樣重要者，為（二）美帝多年來就許許多多的「原因」，連二接三地不斷在各個方面「制

裁」俄羅斯，所涉的層面已是相當全面，由是美再「制」俄，肯定沒有更多的「制法」，「嚴重

性效應」實在有限。普京在已經「制」無可「制」的情況下，對美帝作出強烈的反應。

我估計，普京在未來一段時間，會對美帝的挑釁劣行作出一波又一波的反擊，因俄羅斯人的

理念：莫斯科肯定為俄國的「心臟」，而烏克蘭之基輔是為「母親」，乃因前蘇聯就是在基輔誕

生。如斯重要的烏克蘭，俄羅斯是極希望維持友好狀況，但美帝「拙拙逼人」地要孤萎俄羅斯，

普京所言「我要維護主權和所堅持的意識形態」，作為對美帝「滅絕」的重要警示。

重要的是（三）俄羅斯的科技和軍力，相當強頑，現與美帝不分高下，如拜登要在烏發動

「制」俄的戰爭，美軍師老無功，歐盟如「附美」，損失的是德法等歐洲各國，與美帝何關？

我重申：中國與俄羅斯不僅加大在政治、軍事、經貿、科技、能源等合作，更強化反擊美帝

國霸權主義者以「意識形態」的偽議題作圍堵攬炒，特別是捏造、虛設的虛話力圖在軍事上的攻

奸甚至意圖攻擊，意圖滅絕中俄。由是中俄兩國要更為積極的聯合在軍事、政經和意識形態的備

戰，以保國安民，和桿衛真理和正義，反擊邪惡毒魔！



＊要高舉高打地明確還擊美帝意識形態惡戰＊



特別是：中俄必須更加緊聯繫和合作關係，團結一致，強化即時、有力反擊對美國處處圍堵

攬炒的力量，伸張正義，重點有：（Ｉ）中俄要在「意識形態」問題上，與美帝國霸權主義者作

決戰

。此可見之於中國國家主席習近平於２月４日與俄羅斯總統普京在北京作「冬奧之約」和「新春

之會」，兩國發表的《關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，論及民主問題時，

一致認為「各國人民有權選擇適合本國國情的民主實踐形式和方式」，和「一個國家是否民主，

只能由這個國家的人民來評判」，很有針對性地道破美帝的霸權專制式的假「民主」。

故（ＩＩ）中國在軍事上對美帝亦得有備戰的準備，甚至在美帝衝擊主權、內政等方面作出

軍事上的戰鬥。

正因如是，我想起已故中國領導人毛澤東主席當年對美帝國霸權主義者的重重圍堵與攬炒，

提出：「備戰、備荒、為人民」，至今仍然有很大的鼓舞作用，和實際的需要。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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