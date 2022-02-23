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即市新聞

23/02/2022 10:08

《異動股》美團（３６９０）買盤湧入升逾４％，暫膺最佳表現藍籌

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美團（０３６９０）現價升４﹒４４％，報１７８﹒９元，該
股成交約１０９４萬股，涉資１９﹒１４億元。
　　內地官媒《經濟日報》發文稱，近日１４部門聯合出台的４３項紓困措施中，「引導外賣等
互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準」被誤讀，導致有的外賣平台股價大跌。報道
指，下調服務費或會影響平台經濟的估值邏輯，但不意味著平台企業前景堪憂。
　　報道指，政策提出「引導」下調服務費，以及「引導」對疫情中高風險地區商戶給予階段性
服務費優惠，主要是呼籲企業承擔更多社會責任。
　　大市表現維持偏軟，早段僅匯控（００００５）升逾２％撐市，其後美團有買盤湧入撐起股
價，升幅擴大至逾４％。
　　其餘重磅股變動不大；阿里（０９９８８）升０﹒５４％，報１１２元；騰訊
（００７００）升０﹒３６％，報４４６﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒５３％，報
８４﹒５５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒３６％。
　　現時，恒生指數報２３６３７，升１１７點或升０﹒５０％，主板成交３０９﹒９７億元。
國企指數報８３１３，升４２點或升０﹒５２％。恒生科技指數報５２５３，升２６點或升
０﹒５２％。
　　即月期指新報２３６５７，升８３點，高水１９點。即月國指期貨報８３２６，升３３點，
高水１３點。即月科指期貨新報５２６５，升２７點，高水１６點。
　　上證綜合指數報３４６７，升９點或升０﹒２９％，成交１２５１﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１３４２０，升１２３點或升０﹒９３％，成交２０２２﹒０１億元人民幣


　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１７８﹒９０元　升４﹒４４％
　　匯控（００００５）　　　　５７﹒９５元　升２﹒６６％
　　阿里（０９９８８）　　　１１２﹒００元　升０﹒５４％
　　騰訊（００７００）　　　４４６﹒４０元　升０﹒３６％
　　友邦（０１２９９）　　　　８４﹒５５元　跌０﹒５３％
　　港交所（００３８８）　　４１８﹒６０元　升０﹒１０％
　　藥明生物（０２２６９）　　６０﹒５０元　升２﹒２０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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