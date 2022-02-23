《異動股》美團（３６９０）買盤湧入升逾４％，暫膺最佳表現藍籌

《經濟通通訊社２３日專訊》美團（０３６９０）現價升４﹒４４％，報１７８﹒９元，該

股成交約１０９４萬股，涉資１９﹒１４億元。

內地官媒《經濟日報》發文稱，近日１４部門聯合出台的４３項紓困措施中，「引導外賣等

互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準」被誤讀，導致有的外賣平台股價大跌。報道

指，下調服務費或會影響平台經濟的估值邏輯，但不意味著平台企業前景堪憂。

報道指，政策提出「引導」下調服務費，以及「引導」對疫情中高風險地區商戶給予階段性

服務費優惠，主要是呼籲企業承擔更多社會責任。

大市表現維持偏軟，早段僅匯控（００００５）升逾２％撐市，其後美團有買盤湧入撐起股

價，升幅擴大至逾４％。

其餘重磅股變動不大；阿里（０９９８８）升０﹒５４％，報１１２元；騰訊

（００７００）升０﹒３６％，報４４６﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒５３％，報

８４﹒５５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒３６％。

現時，恒生指數報２３６３７，升１１７點或升０﹒５０％，主板成交３０９﹒９７億元。

國企指數報８３１３，升４２點或升０﹒５２％。恒生科技指數報５２５３，升２６點或升

０﹒５２％。

即月期指新報２３６５７，升８３點，高水１９點。即月國指期貨報８３２６，升３３點，

高水１３點。即月科指期貨新報５２６５，升２７點，高水１６點。

上證綜合指數報３４６７，升９點或升０﹒２９％，成交１２５１﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１３４２０，升１２３點或升０﹒９３％，成交２０２２﹒０１億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １７８﹒９０元 升４﹒４４％

匯控（００００５） ５７﹒９５元 升２﹒６６％

阿里（０９９８８） １１２﹒００元 升０﹒５４％

騰訊（００７００） ４４６﹒４０元 升０﹒３６％

友邦（０１２９９） ８４﹒５５元 跌０﹒５３％

港交所（００３８８） ４１８﹒６０元 升０﹒１０％

藥明生物（０２２６９） ６０﹒５０元 升２﹒２０％

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（ｈｃ）

