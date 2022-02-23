【預算案】陳茂波：本年度料可建約２萬伙單位，較目標高出七千伙

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他指出，本

屆政府採取多管齊下的策略，積極加快造地建屋步伐，五年來提供了穩定的私營房屋土地，涉及

約８﹒６萬個單位。２０２１╱２２年度的用地整體供應估計可興建約２萬個單位，比供應目標

高出約７０００個單位。



＊料來年潛在土地供應達１﹒８萬伙＊



陳茂波表示，２０２２╱２３年度賣地計劃共有１３幅住宅用地及４幅商業用地，預計分別

可興建約８０００個住宅單位及提供約３０萬平方米商業樓面面積。賣地計劃的住宅用地，加上

鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約１﹒８萬

個單位。

至於短、中期的私營房屋土地，當局會在未來五年準備好約１０３公頃土地，通過賣地或鐵

路物業招標為市場提供可興建逾５﹒７萬個單位的土地，當中近四成的土地供應來自新發展區╱

新市鎮擴展區；另外四成來自其他地區的政府賣地項目；其餘則來自已經進入設計階段的鐵路物

業發展項目。以上的數字並未計及市區重建局項目和其他私人土地發展項目。

陳茂波稱，來年會就加快流程、善用土地，以及推動建造業應用創新科技等方面，引入多項

改善措施，以加快運用土地及建屋時間。（ａｃ）





