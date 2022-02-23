【預算案】陳茂波：向低碳綠色科研基金額外注資２億元

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，會向「低碳

綠色科研基金」額外注資２億元，以進一步推動香港減碳和加強環境保護。基金的第一輪申請反

應熱烈，第二輪亦已開始接受申請。這次注資將可額外資助約４０個項目，重點支持淨零發電、

節能綠建、綠色運輸及全民減廢等範疇，並有助支持創新和科技業界創造就業機會。（ｈｙ）

