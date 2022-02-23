【預算案】陳茂波：優化海濱，計劃開放九龍城海心公園擴展部分

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，本

屆政府已撥出６５億元，發展新的海濱長廊及休憩空間，以及改善海濱設施。在２０２１年，共

１３個新海濱場地開放，其中包括灣仔海濱「海岸堤階」。來年，政府會延續「先駁通、再優化

」的理念，計劃開放九龍城海心公園擴展部分，以及首段位於啟德前跑道區以私人模式發展的海

濱長廊等，將維港海濱長廊總長度再延長１公里至２６公里。（ａｃ）

