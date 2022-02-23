【預算案】陳茂波：啟德體育園明年底竣工，推體育及康樂設施計劃

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，將全力推動

啟德體育園項目，預期在明年年底竣工。政府亦積極推行２００億元的「體育及康樂設施五年計

劃」，並落實興建及提升社區體育及康樂設施，同時逐步落實改造由康文署管理的公共遊樂空間

的五年計劃。（ｈｙ）

