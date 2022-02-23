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23/02/2022 13:23

【預算案】陳茂波：估計經營帳目２０２２╱２３年度將錄得赤字

　　《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他估計，經
營帳目在２０２２╱２３年度將會錄得赤字，但在２０２３╱２４年度可達致盈餘。非經營帳目
則在期內五個年度均會錄得盈餘。經營帳目預計除了在２０２２╱２３年度由於本預算案的一次
性紓緩措施和防疫抗疫開支導致赤字外，其後年度均為盈餘。上述預測未有計及未來四年政府可
能推出的退稅及紓緩措施。
　　陳茂波指出，就２０２３╱２４至２０２６╱２７年度而言，中期預測所採納的實質經濟增
長率為每年３％。在這期間，政府基本工程開支平均每年會超過１０００億元，經常開支除了在
２０２３╱２４年度預期下跌１﹒８％外，之後年度增長則介乎每年４﹒１％至４﹒６％不等。
　　地價收入方面，２０２３╱２４年度繼續以過往１５年地價收入佔本地生產總值的平均水平
（即本地生產總值３﹒８％）計算。假設利得稅和其他稅項收入的增長率，與未來幾年經濟增長
率相若。此外，中期財政預測亦反映了「未來基金」投資收益，以及政府發行綠色債券所得。
　　他預計，至２０２７年３月底，財政儲備為１０６４６億元，相當於本地生產總值
２８﹒９％，或１６個月的政府開支。（ａｃ）

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