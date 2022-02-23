【預算迴響】中華總商會：預算案有利促進香港產業邁向多元發展

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。香港中華總

商會表示，歡迎新一份《財政預算案》提供逾１７００億元逆周期措施，包括推出多項抗擊疫情

、紓解民困措施，把資源更精準有力地為受影響的市民和各行各業提供應急支援，讓各界在當前

第五波疫情嚴峻挑戰下得到喘息空間。該會亦認同預算案在推出應對疫情支援措施的同時，也放

眼未來發展，為多個產業範疇提供長遠策略支援與資源投放，有利促進香港產業邁向多元發展，

為本港經濟在疫情緩和後的發展增添動力，更為香港進一步融入粵港澳大灣區和國家發展大局做

好準備。



＊為中小企提供更靈活資金周轉安排＊



中總會長袁武指出，當前香港首要任務是抗擊疫情，預算案推出多項一次性紓困措施，為紓

緩疫情下市民和企業面對的經濟壓力帶來「及時雨」，是急民所急之舉。然而，本港疫情仍然十

分嚴峻，尤其是當局即將推動全民強制檢測、進一步收緊社交距離限制等措施，無可避免為市民

生計、各行業經營進一步帶來影響，特區政府必須作出更大的支援。

中總欣見預算案接納該會早前提出支援企業的不少建議，包括寬減利得稅、差餉和多項政府

收費，尤其是延長中小企融資擔保計劃申請期、延長中小企還息不還本安排等，為中小企業提供

更靈活的資金周轉安排。中總冀當局能考慮提高中小企貸款額，並將相關資助恒常化，進一步幫

助中小企業穩定資金流。



＊電子消費券有助為消費市場注入動力＊



中總亦支持預算案宣佈發放１萬元電子消費券，有助在疫情平穩後為消費市場注入動力，改

善市面氣氛。當局可考慮在疫情緩和後聯同零售及餐飲業舉行大型減價優惠推廣活動，進一步為

本港社會「打氣加油」。

預算案提出成立「大灣區投資基金」，並推出「內地發展支援計劃」，中總對此表示支持。

香港作為大灣區發展的核心引擎，可以大灣區為切入點，既擔當國內大循環的參與者角色，亦發

揮國內國際雙循環促成者的功能。期望特區政府與工商業界加強溝通，就港商到大灣區創業、投

資、以及開拓市場提供更適切支援，助推大灣區高質量建設，也為港商帶動更多發展空間。

面對當前疫情衝擊，中總認同，預算案大力推動抗疫紓困措施，並同時兼顧香港短、中、長

期的財政和社會需求。該會期望特區政府積極統籌協調各方力量和資源，盡快穩控疫情，讓各界

集中精力發展經濟，在國家全力支持下迎來發展新篇章。（ｂｎ）

