【預算迴響】新地：放寬樓按上限可進一步完善置業階梯

《經濟通通訊社２３日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆表示，歡迎政府的決定

，放寬按揭保險可以令更多有供款能力但首期不足的用家更容易入市，改善居住環境，同時亦可

以更進一步完善置業階梯。

他指出，集團旗下數個新盤仍在準備中，希望稍後疫情緩和後能盡快推售。（ｓｌ）

