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23/02/2022 18:14

【預算迴響】新地：放寬樓按上限可進一步完善置業階梯

　　《經濟通通訊社２３日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆表示，歡迎政府的決定
，放寬按揭保險可以令更多有供款能力但首期不足的用家更容易入市，改善居住環境，同時亦可
以更進一步完善置業階梯。
　　他指出，集團旗下數個新盤仍在準備中，希望稍後疫情緩和後能盡快推售。（ｓｌ）

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