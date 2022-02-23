【預算迴響】中銀香港：預算案布局經濟復甦，及時回應社會需求

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波今日發表新一份《財政預算案》，宣布將推

出總額達１７００億元的抗疫紓困措施。中銀香港（０２３８８）副董事長兼總裁孫煜表示，新

一份預算案從「齊抗疫、助基層、振經濟、創未來」等方面，著眼當前抗疫大局，布局未來經濟

復甦，及時回應本港社會和廣大市民的實際需求，對全民抗疫下維護香港的社會穩定，促進本地

經濟復甦和鞏固香港的國際金融中心地位具有積極作用。該行歡迎一系列惠澤企業與社會各階層

的措施，相信特區政府將儘快推出相關措施，讓市民和企業儘早受惠。



＊預算案提及強化證券市場及發展零售債券市場等＊



孫煜指出，預算案重點關注了提升本港金融服務的相關議題，尤其在進一步強化證券市場、

發展綠色金融和零售債券市場、推動資產及財富管理以及完善監管等方面，提出了一系列具體措

施，相信有助鞏固提升香港國際金融中心的地位。此外，該行歡迎特區政府進一步放寬市民首次

置業按揭金額上限的舉措，未來將繼續為客戶提供優質的按揭服務。



＊未來續支持「預先批核還息不還本」等延長安排＊



他表示，中銀香港自疫情發生以來，已先後配合特區政府推出多項支持企業和客戶的金融服

務措施。未來將繼續支持香港金管局和香港按證保險公司分別對「預先批核還息不還本」和「中

小企融資擔保計劃」兩個措施的延長安排。相信上述措施在全面抗疫的背景下，能直接紓緩中小

企業的短期資金壓力，保障就業職位，緩解香港經濟下行風險，協助企業及市民渡過難關。



