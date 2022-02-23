【預算迴響】行會：預留充足資源抗疫，消費券減輕巿民經濟壓力

《經濟通通訊社２３日專訊》行政會議非官守議員指，財政司司長今日發表的《財政預算案

》，為本港全力抗擊疫情預備所需資源，也為巿民和中小企提供支援，同時投資未來，推動不同

產業發展。行會非官守議員支持《財政預算案》提出的各項建議。

行會非官守議員召集人陳智思表示，第五波疫情為本港帶來前所未有的衝擊，盡快穩控疫情

乃本港當前急務。《財政預算案》預備超過５４０億元，讓政府有充足資源，採取一切可行措施

對抗疫情，樂見財政司司長建議推出新一輪消費券計劃和一系列寬免措施，並設立住宅租金開支

扣除，回應社會訴求，減輕巿民在疫情影響下的經濟壓力。



＊預留專款加快北部都會區基建進程＊



此外，預算案配合行政長官在《施政報告》提出的各項措施，包括預留１０００億元成立專

款，加快北部都會區各項基建項目的進程，又大力投放資源推動創新及科技、金融、文化藝術等

不同領域發展，培育人才，提升香港在《十四五規劃綱要》中八個中心的國際競爭力，有助香港

融入國家發展大局，把握發展機遇。」

行會非官守議員認為預算案秉承本屆政府恪守審慎理財、量入為出、「應使則使」的公共理

財原則，根據本港當前狀況及民生需要投放適當資源，也為日後經濟發展作出部署，並開拓新的

增長點以提升收入，在本港面對人口高齡化下，確保公共財政持續穩健。（ｃｌ）

