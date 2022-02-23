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23/02/2022 18:11

【預算迴響】世邦魏理仕：暫緩商戶追討欠租對投資市場有短期隱憂

　　《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。世邦魏理仕
香港區研究部主管陳錦平認為，雖然在立法為指定行業商戶提供暫緩追討欠租安排上，仍待政府
提供進一步更清晰的指引，是項措施有機會對商用物業投資市場帶來短期的隱憂。對長線商業物
業投資者而言，以長線收租為目標購入物業，３－６個月租金帶來的短期不確定性影響不大，但
對部分短線投資者或需貸款供樓的買家，租金不穩定帶來的影響則較大，整體而言，對商業物業
的投資需求會變放緩。

＊提高樓按上限對住宅市場有提振作用，下半年效果較明顯＊

　　而政府指示修訂按揭保險計劃，可申請最高八成按揭貸款的樓價上限將由１０００萬元提升
至１２００萬元，首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限則會由現時８００萬元提升
至１０００萬元。陳錦平認為現時經濟環境面臨挑戰，失業率可能回升，社交距離措施令睇樓難
度增加，即使放寬按揭成數，預計上半年住宅成交量會較去年低，是項修訂對住宅市場有提振作
用，對刺激需求有幫助，唯需等到下半年其效果才會比較明顯。

＊疫情受控後，電子消費券有非常大刺激作用＊

　　另外，政府計劃於４月及年中分批發放總額１萬元的電子消費券，陳錦平指是次措施規模比
去年大一倍，總共６６４億元的消費券預算相當於去年香港零售銷售總額的１８﹒８％，佔去年
的私人消費支出的３﹒５％，對香港今年的零售市場，尤其下半年，當疫情較為受控時，會有非
常大的刺激作用及反彈。

＊累進差餉制度對物業價格的影響輕微＊

　　在公共財政方面，政府建議就住宅物業引入累進差餉制度，體現「能者多付」的原則。世邦
魏理仕估價及顧問服務部資深董事林凌認為，是項提議能擴闊稅基，提高稅收，而受影響的人數
比較少並且具一定經濟能力。投資者投資本港的高端住宅一般以價格升值為目標，新的累進制度
可能對居住成本開支有所影響，唯對物業價格的影響輕微。（ｓｌ）

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