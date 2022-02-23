【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒１億人幣，買美團沽中移動

《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指高開９７點，報２３６１７點。最高升２２５點報

２３７４５點，最低跌１９點報２３５００點。恒指收報２３６６０點，升１４０點或０﹒６％

。

按額度計算，北水全日淨買入２５﹒１億元人民幣，增加５２﹒８％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、中國燃氣（００３８４）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的

依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交１１４９﹒８８億元減少２１﹒７％。其中港股通成交２５５﹒４億元，佔總成交

２２﹒２％。



＊引導下調服務費被誤解＊



內地官媒《經濟日報》發文稱，近日１４部門聯合出台的４３項紓困措施中，「引導外賣等

互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準」被誤讀，導致有的外賣平台股價大跌。報道

指，下調服務費或會影響平台經濟的估值邏輯，但不意味著平台企業前景堪憂。

報道指，政策提出「引導」下調服務費，以及「引導」對疫情中高風險地區商戶給予階段性

服務費優惠，主要是呼籲企業承擔更多社會責任。

美團升３﹒０９％報１７６﹒６元，北水淨買入９﹒７億元；中國燃氣升１﹒９１％報

１２﹒８元，北水淨買入４﹒５億元；快手升２﹒３４％報９１﹒６５元，北水淨買入４﹒３億

元。

中國移動跌０﹒７２％報５４﹒９元，北水淨賣出５億元；騰訊控股升０﹒０４％報４４５

元，北水淨賣出２﹒３億元；工商銀行跌０﹒４２％報４﹒７４元，北水淨賣出２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ９﹒６９

中國燃氣 （００３８４） ４﹒４７

快手 （０１０２４） ４﹒２９

小鵬汽車 （０９８６８） ２﹒０９

小米集團 （０１８１０） １﹒４４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） －５﹒００

騰訊控股 （００７００） －２﹒２５

工商銀行 （０１３９８） －２﹒１４

贛鋒鋰業 （０１７７２） －１﹒７９

思摩爾國際 （０６９６９） －０﹒９５

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