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即市新聞

23/02/2022 15:56

《美元走勢－羅明立》紐元後市望試０﹒６８５０╱０﹒６９００

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒０３　１１５﹒１２　１１４﹒９９
　　歐元╱美元　１﹒１３３８　１﹒１３３９　１﹒１３２０
　　英鎊╱美元　１﹒３５９６　１﹒３６０４　１﹒３５８５
　　美元╱瑞郎　０﹒９２０７　０﹒９２１６　０﹒９２０４
　　美元╱港元　７﹒８０３３　７﹒８０３５　７﹒８０１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》俄羅斯總統普京承認了烏克蘭兩個分離地區獨立，並下令維和部隊進入該地區
後，拜登宣布對俄實施進一步制裁，並取消之前安排的外長對話；德國則暫停認證北溪二號波羅
的海天然氣管道項目，日本亦加入制裁行列，後續應有更多制裁措施。
　　美國２月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值連跌６個月後反彈到５７﹒５，好過預期；２月消
費者信心指數雖由１１３﹒８０回落至１１０﹒５０，但略好過預期。相信在聯儲局議息前，俄
烏局勢將影響著金融市場表現，估計事件將持續一段時間。
　　美匯指數繼續在９６附近窄幅波動，短期仍然缺乏方向。匯市受避險需求影響暫時有限，就
目前西方國家的制裁措施而言，在市場預期內，投資者暫時認為俄烏之間爆發大規模衝突的可能
性不大，日圓升至１１４﹒５０附近止步，重回１１５水平，仍然關注１１３﹒５０╱
１１４﹒００的支持區域。
　　新西蘭央行今日（２３日）議息後加息０﹒２５％至１％，央行對經濟前景展望樂觀，預期
年中利率將進一步上升，央行不排除會一次性上調利率０﹒５％，消息刺激紐元升至
０﹒６７８０，後市有望上試０﹒６８５０╱０﹒６９００。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３５０　１﹒１２５０　１﹒１４００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　買入紐元　０﹒６７２０　０﹒６８５０　０﹒６６７０
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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