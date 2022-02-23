《美元走勢－羅明立》紐元後市望試０﹒６８５０╱０﹒６９００

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒０３ １１５﹒１２ １１４﹒９９

歐元╱美元 １﹒１３３８ １﹒１３３９ １﹒１３２０

英鎊╱美元 １﹒３５９６ １﹒３６０４ １﹒３５８５

美元╱瑞郎 ０﹒９２０７ ０﹒９２１６ ０﹒９２０４

美元╱港元 ７﹒８０３３ ７﹒８０３５ ７﹒８０１２

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《美元走勢》俄羅斯總統普京承認了烏克蘭兩個分離地區獨立，並下令維和部隊進入該地區

後，拜登宣布對俄實施進一步制裁，並取消之前安排的外長對話；德國則暫停認證北溪二號波羅

的海天然氣管道項目，日本亦加入制裁行列，後續應有更多制裁措施。

美國２月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值連跌６個月後反彈到５７﹒５，好過預期；２月消

費者信心指數雖由１１３﹒８０回落至１１０﹒５０，但略好過預期。相信在聯儲局議息前，俄

烏局勢將影響著金融市場表現，估計事件將持續一段時間。

美匯指數繼續在９６附近窄幅波動，短期仍然缺乏方向。匯市受避險需求影響暫時有限，就

目前西方國家的制裁措施而言，在市場預期內，投資者暫時認為俄烏之間爆發大規模衝突的可能

性不大，日圓升至１１４﹒５０附近止步，重回１１５水平，仍然關注１１３﹒５０╱

１１４﹒００的支持區域。

新西蘭央行今日（２３日）議息後加息０﹒２５％至１％，央行對經濟前景展望樂觀，預期

年中利率將進一步上升，央行不排除會一次性上調利率０﹒５％，消息刺激紐元升至

０﹒６７８０，後市有望上試０﹒６８５０╱０﹒６９００。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３５０ １﹒１２５０ １﹒１４００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 買入紐元 ０﹒６７２０ ０﹒６８５０ ０﹒６６７０

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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