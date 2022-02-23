【預算案】陳茂波：採取擴張性財政政策，預留５４０億元支援抗疫

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，快

速穩控疫情，關乎市民的健康、市民的生命安全，亦是穩住信心、穩住經濟的關鍵。中央的關懷

和指導，有關部門和地方政府的無私支援，讓特區政府和社會各界更團結、更堅定信心、更鬥志

昂揚。政府會全方位、全速、全力抗擊疫情，一定可以打贏這場抗疫戰。政府會調撥一切可動用

的資源、採取一切必要的措施，全力抗疫。單在預算案預備的資源已逾５４０億元。

他提及，此時此刻，加大資源為市民紓困、為中小企提供喘息的空間，亦是市民對政府的期

望。因此這份預算案繼續採取擴張性財政政策，措施主要圍繞四個方面：全力抗擊戰勝疫情；為

市民和中小企紓困；為下行的經濟提供支撐，並推動疫後的經濟恢復；以及投資未來，部署經濟

中長期的發展。

他指出，新冠肺炎疫情困擾全球已經兩年。疫情深深影響著經濟的運轉、民眾的生活。去年

年中開始本港疫情受控，經濟活動和市民生活逐漸恢復。不過，過去一個多月變種病毒來襲，形

勢急速逆轉，病毒擴散速度之快、影響程度之深，對很多市民的生活和工作、中小企的經營造成

沉重打擊，削弱了大家對前景的信心，社會上瀰漫著憂慮和悲觀的情緒。（ｂｎ）

