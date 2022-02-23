【預算案】陳茂波：寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為１萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，為

紓緩疫情下市民面對的經濟壓力，推行多項一次性措施，包括寬減２０２１╱２２課稅年度百分

之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為１萬元，全港２０１萬名納稅人受惠。有關扣減會在

２０２１╱２２課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少１３１億元。（ａｃ）



