【預算案】陳茂波：寬減住宅物業差餉，每戶每季１５００元為上限

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，寬

減２０２２╱２３年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季１５００元為上限，其後兩季以

每戶每季１０００元為上限。估計涉及２９９萬個住宅物業。政府收入將減少１１７億元。



