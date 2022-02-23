【預算案】陳茂波：減收非住宅用戶７５％應繳水費及排污費

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，繼

續減收非住宅用戶７５％的應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為２萬元及１﹒２５萬

元，為期８個月至今年１１月底，２５萬個非住宅用戶受惠。政府收入將減少６﹒８億元。

他指出，寬免２０２２╱２３年度的商業登記費，讓１５０萬名業務經營者受惠。政府收入

會減少３０億元。（ｂｎ）

