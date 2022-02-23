【預算案】陳茂波：寬減政府處所合資格租戶７５％租金和費用

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他建議繼續

寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的７５％租金和費

用，為期６個月至今年９月底。同時應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲

得全額租金寬免，政府收入將減少１４億元。（ｈｙ）

