【預算案】陳茂波：「預先批核還息不還本計劃」延長至１０月底

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，已

要求金管局通過「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本計劃」六個月

到今年１０月底。同時，金管局和銀行業也會提供選項，讓企業可以選擇在一段較長的時間償還

部分本金。有關安排亦適用於「中小企融資擔保計劃」下的貸款。（ｓｌ）

