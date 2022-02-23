【預算案】陳茂波：信保局擬今年３月試行推「出口信用擔保計劃」

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，為

協助中小企出口商更容易取得銀行出口融資，香港出口信用保險局計劃在今年３月試行推出「出

口信用擔保計劃」，為保戶的出口融資作最高七成的信貸擔保，擔保額以５０００萬元為上限。

另外，為鼓勵出口商承接海外買家的更大訂單，信保局將在今年下半年推出「彈性賠償率」安排

，提升他們的保險保障，預計惠及約２４００個保戶。（ｂｎ）

