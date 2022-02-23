【預算案】陳茂波：額外預留６６億元增設三萬個有時限職位

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他建議為紓

緩因疫情及抗疫措施導致的失業情況，政府先後在「防疫抗疫基金」預留１３２億元，於公營及

私營機構開設有時限職位。截至去年底，兩輪創造職位計劃已創造約６萬個職位，當中約４﹒５

萬個職位已入職。在最新一輪基金注資中，亦已額外預留６６億元，增設３萬個有時限職位。

（ｈｙ）

