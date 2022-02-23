【預算案】陳茂波：「未來基金」對「香港增長組合」分配增一百億

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，已

在預算案宣布在「未來基金」撥出部分款項，成立一個名為「香港增長組合」的投資組合，投資

於「與香港有關連」的項目，目標是鞏固香港作為金融、商貿和創科中心的地位，長遠提升香港

的生產力和競爭力。政府去年已任命８家基金經理作為普通合伙人進行策略性的投資。為培植一

些較成熟及具潛質的企業，貢獻香港經濟。

他表示，會進一步把「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加１００億元，當中５０億

元會用作成立一個新的投資基金 「策略性創科基金」。他會邀請科技園公司和數碼港物色對香

港具有戰略價值的科技企業以及可以豐富創科生態的投資機會。

另一方面，「創新及科技基金」下的「大學科技初創企業資助計劃」一直支援大學成立初創

團隊，將其研發成果商品化，從而創造經濟價值。為進一步把研發成果落地，會將給每所大學的

資助額倍增至１６００萬元，新增的資助會為大學初創企業提供與私人投資一比一的資金配對，

每間初創企業每年最多獲１５０萬元資助，為期最長３年。有關措施的額外支出為每年４８００

萬元。（ｓｌ）

