【預算案】陳茂波：推動「生命健康」科研，預留１００億元

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，為進一步推

動香港在生命健康科技的發展，他會預留１００億元，為香港長遠提供更完備的配套，包括硬件

、科研人才、?牀試驗及?據應用等各方面，提升不同機構包括大學在這方面的容量及能力，並

建立更完善的產業鏈。政府將在港深創新及科技園設立「ＩｎｎｏＬｉｆｅ

Ｈｅａｌｔｈｔｅｃｈ Ｈｕｂ生命健康創新科研中心」，以上述十六所實驗室，以及八間相關

的國家重點實驗室為基礎，匯聚全球頂尖研究團隊，聚焦生命健康?域的研發及環球科研合作，

包括生物醫學、大數據、人工智能等範疇，應用於預防、診斷、藥物開發、先進治?、康?等?

域。

他續指，醫管局會協助更多機構探討如何更好利用其轄下醫院作研究和臨牀試驗，以及其?

積的寶貴?牀?據作研發用途。政府的目標是促進科研多元合作及產業發展，建設香港成為生命

健康的研發重鎮，匯聚相關的產業集群。

他提及，香港在生命健康科研實力雄厚。香港的大學擁有多位權威學者，研發團隊原創力強

，有「從零到一」的突破能力，科研成果豐碩。香港還設有獲國家藥品監督管?局承認的?牀試

驗基地，推動生命健康的科研和產業發展，優勢顯著。（ｂｎ）

