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23/02/2022 11:48

【預算案】陳茂波：「創新及科技基金」資助倍增至４﹒４億元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示香港
擁有１６所國家重點實驗室及六所國家工程技術研究中心香港分中心，均具備高水平的科研隊伍
及設備，他建議「創新及科技基金」每年向這些機構提供的資助倍增至４﹒４億元，讓它們有更
多資源進行研發工作，培育本地人才並吸引更多海內外創科人才來港，以及促進它們與內地機構
進行更多合作及交流。（ｈｙ）

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