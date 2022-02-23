【預算案】一文看清預算案重點，派萬元消費券逾５４０億支援抗疫

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，重點在於全

力抗疫，為市民和中小企紓困；支持經濟；以及投資未來，預算案逆周期措施總承擔額逾

１７００億元，連同基建和其他開支的增加，估計可為經濟提供約３個百分點的提振作用，當局

並預留５４０億元支援抗疫。



＊紓解民困＊



一、向合資格成年人發放１萬元消費券，分兩期發行

二、寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為１萬元

三、寬減住宅物業差餉，首兩季每戶每季上限１５００元，其後兩季每季上限１０００元

四、為每個住宅用戶提供１０００元電費補貼，涉２８億元開支，逾２８０萬住宅用戶受惠

五、設立住宅租金開支扣稅額，上限１０萬元

六、綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，發放額外半個月金額

七、為ＤＳＥ考生代繳考試費，涉開支１﹒４９億元

八、交通補貼門檻，５－１０月降至２００元。補貼金額上限５００元

九、「百分百擔保個人特惠貸款計劃」延長一年至明年４月底。最高貸款額上限提升至１０萬元





＊支援企業＊



一、寬減利得稅上限為１萬元，涉資６６４億元

二、立法禁業主追討指定行業租戶租金，最多六個月

三、延長「百分百擔保特惠貸款」至明年６月底，每家企業最高貸款額由１８個月僱員薪金及租

金的總和提高至２７個月，上限由６００萬元增加至９００萬元

四、「預先批核還息不還本計劃」延長至１０月底

五、寬減第四季度非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季５０００元為上限，其後兩季以每戶每季

２０００元為上限。





＊金融服務＊



一、港交所正檢視主板上市規則，研究修訂上市條件

二、將與內地商討容許「港股通」南向交易以人民幣計價，探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通

」措施

三、發行不少於１５０億元的通脹掛勾債券（即ｉＢｏｎｄ）和不少於３５０億元的銀色債券，

繼續發行零售綠債，金額不少於１００億元，繼續發行總值約４５億美元等值的綠色債券

四、發行４﹒５億美元基建融資證券化產品

五、擬寬免市場莊家股票印花稅，提高人民幣計價股票流通量

六、ＥＴＦ互聯互通可望盡快落實

七、「未來基金」對「香港增長組合」分配增１００億

八、成立「數字化經濟發展委員會」，加速數字化經濟進程





＊土地╱房屋供應＊



一、已覓得３５０公頃土地，興建約３３萬個公營房屋單位，可滿足未來１０年需求

二、本年度用地整體供應估計可興建約２萬個單位，比供應目標高出約７０００個單位。預計全

年的潛在土地供應可興建約１﹒８萬個單位。

三、未來５年私人住宅單位每年平均落成量超過１﹒９萬個。未來３至４年一手私人住宅單位潛

在供應量９﹒８萬伙，為近年新高

四、已覓得足夠土地提供超過１﹒７萬個過渡性房屋單位





＊其他經濟措施＊



一、撥款６６億元，創造約３萬個有時限職位

二、修訂按揭保險計劃，申請樓價上限升至１２００萬

三、落實住宅物業差餉寬減建議，引入累進差餉制度

四、預留１２﹒６億支援及發展旅遊業，當中６億元設立「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」

五、目標今年底推出「商業數據通」計劃





＊政府財政＊



一、修訂２０２１╱２２年度盈餘為１８９億元

二、財政儲備在２０２２年３月３１日預計為９４６７億元

三、預期財政儲備在本屆政府屆滿時維持約９４００億元，並於中期預測的５年期間逐步重回１

萬億元以上，相當於１６個月政府開支

四、下一財政年度總收入預計為７１５９億元，經常開支預算中，教育、社會福利和衞生共佔

５８％，即４６７１億元

五、維持公務員編制零增長目標

六、不會推行進一步的政府部門削減開支計劃

