【夜期時段】即月期指最新報２３７１５點，升４４點，高水５５點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６８９點，升１８點，高水

２９點，最新報２３７１５點，升４４點，高水５５點，合約成交３４３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８３１９點，升１點，高水２點，最新報８３３６點，升

１８點，高水１９點，合約成交４０５６張。

