【預算迴響】經絡：放寬高成數按揭上限，料促進換樓及樓市交投

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波宣布將修訂按揭保險計劃，可申請最高八成

按揭貸款的樓價上限將由１０００萬元提升至１２００萬元，首置人士可申請最高九成按揭貸款

的樓價上限則由現時８００萬元提升至１０００萬元，有關措施即日生效。



＊放寬高成數按揭樓價上限，激活換樓市場及增加交投＊



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自２０１９年１０月的《施政報告》中放寬首置人士

按揭保險計劃的樓價上限，可承造最高九成按揭貸款由樓價上限４００萬元增至８００萬元；承

造最高八成按揭貸款由樓價上限６００萬元增至１０００萬元。事隔超過兩年，市場反應非常正

面，即使當年放寬後不久遇上疫情襲港，樓市亦未見受到打擊。事實上，根據香港按揭證券公司

資料顯示，去年全年新取用按揭保險金額突破千億為１３２５﹒５８億元，宗數達到２３８４６

宗，宗數及金額均從有記錄以來的年度新高，反映買家對高成數按揭有一定需求。

他認為，政府是次因應時機而再次進一步放寬高成數按揭的樓價上限，可激活換樓市場及增

加市場交投，令市場的供求及交投達至更平衡的狀態，對樓市屬正面支持，相信未來按揭保險數

字將再進一步攀升。



＊以一千萬單位為例，首期開支減少５０％＊



以１０００萬元單位為例子，原先的按揭成數最高為８成，即首期需要２００萬元，而放寬

按揭成數至９成，首期減少至１００萬元，減少１００萬元或５０％的首期開支。另以１２００

萬元單位為例子，原先的按揭成數最高只有５成，即首期需要６００萬元，而放寬按揭成數至８

成，首期減少至２４０萬元，即減少３６０萬元或６０％的首期開支。此外，若以１５００萬元

單位為例子，原先的按揭成數最高只有５成，即首期需要７５０萬元，而放寬按揭成數後最高按

揭額為９６０萬元，按揭成數增至６４％，首期為５４０萬元，即減少２１０萬元或２８％的首

期開支。（ｂｉ）

