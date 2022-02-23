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23/02/2022 19:10

《再戰明天》新地港交所阿里公布業績，美聯儲理事發表演說

　　《經濟通通訊社２３日專訊》新地港交所阿里公布業績，及美聯儲理事發表演說，料為周四
（２４日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，韓國央行舉行貨幣政策會議並宣布利率決議。本港時間周四
９：００ａｍ，美聯儲理事沃勒在加州大學聖塔芭芭拉分校就經濟展望發表演說。晚上
１０：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金出席一場座談會，討論美國經濟及馬里蘭州經
濟復甦。

＊香港公布貿易收支，美國公布多項數據＊

　　數據方面，周四本港時間４：３０ｐｍ，香港公布１月出口；１月進口；１月貿易收支。本
港時間９：３０ｐｍ，美國公布第四季ＧＤＰ價格指數，料由６％升上６﹒９％；第四季核心個
人消費支出平減指數季率升幅料由４﹒６％擴大至４﹒９％；第四季個人消費料由２％升上
３﹒４％；連續申請失業救濟金人數料由１５９萬降至１５８萬；首次申請失業救濟金人數料由
２５萬降至２４萬。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１月新屋銷售，料由８１萬降至８０萬
，月率料由１１﹒９％逆轉至下滑１％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：新地（０００１６）、汽車之家（０２５１８）、港交所
（００３８８）、阿里（０９９８８）等。（ｗａ）

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