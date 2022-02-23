【預算迴響】畢馬威：派一萬消費券符期望，政府明確無意放寬辣招

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。畢馬威中國

稅務合夥人何家輝回應預算案時指，政府預計２０２１╱２２年度錄得盈餘為１８９億元是一個

「開心的驚喜」，雖然預期２０２２╱２３年度將會錄得財赤，惟他相信這只屬短暫性，因為其

後的年度將會恢復盈餘。他續指，當年沙士時本港連續４年錄得赤字，而當時財政儲備為

２０００多億元，而目前政府預期財政儲備將有逾９０００億，甚至預期將會有過萬億元儲備，

相信港府「可以做多啲嘢」。

他將本港財政狀況與新加坡相比，今年新加坡財政錄得赤字，但仍然向市民派發最多拆合最

高９０００港元，因此本港在有盈餘的情況下，派發消費券符合市民的合理期望。他表示，政府

料於４月派發第一期５０００元電子消費券，所需時間較對上一次縮短，相信是因為政府已有派

發經驗。這亦符合行政長官預期疫情最快於４月有所紓緩的預測，料可產生協同效應。

他認為，消費券是一個幫助社會復甦的手段，而且不會恒常化，相信疫情過後市民的期望會

有轉變，或希望政府可發放現金。而恒常手段要視乎長遠的公共收入，如可以考慮薪俸稅調整。



＊政府明確表示未有意向調整其他辣招，做法較透明＊



對於政府計劃修訂按揭保險計劃，申請樓價上限提升至１２００萬元。何家輝指出，本港樓

價一直受到「辣招」壓制，疫情下樓價未有大跌，反而有輕微上升，顯示市民有上車需求。而政

府提供了一個正面信息，明確指出暫未有意向調整其他辣招，是次做法較明確及透明，相信有助

市民作出置業決定。



＊引入累進差餉制度不會對財政收入造成很大影響＊



對於政府就住宅物業引入累進差餉制度，他預期，加幅可為政府帶來７億元收入，料雖然不

會對本港財政收入造成很大影響，但可帶出「能者多付」的概念。他表示，這個概念在稅制中很

普遍及可以落實執行的方案，政府表明不會調整利得稅和印花稅，是一個明確的信息，表明疫情

下個人及企業均受到影響，因此不想加稅。

對於就業方面，部分行業如餐飲業及旅遊業的失業率較高，他建議政府可推出針對性的補就

業計劃，因為部分餐飲業界指出「防疫抗疫基金」對它們的幫助不夠全面，建議政府密切關注行

業狀況。（ｓｌ）

