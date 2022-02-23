【預算迴響】戴德梁行：建議標準補地價擴展至整個新界農地

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。戴德梁行環

球董事、大中華區行政總裁趙錦權表示，樂見政府定下具體土地及房屋供應時間表及方案，興建

３３萬個公營與９﹒８萬個私營房屋單位，反映政府對市民住屋和置業需求的重視。同時，在北

部都會區方面，亦樂見政府將從未來基金的累積收益中，預留１０００億元作成立專款，以推動

新界的基建發展；期望政府能盡快落實計劃的發展方案，以便進一步釋放農地發展住宅用途。

至於標準補地價，該行期望政府盡快落實方案及公布更多詳情，建議政府不應只在３個指定

新發展地區實行，而是擴展至整個新界農地實行標準補地價，否則難以儘快並有效地解決土地及

房屋問題。隨著多個大型新發展區項目推展，該行亦樂見政府正物色洪水橋及元朗等地點作土地

整合，發展成多層工業樓宇，讓物流及汽車維修行業搬上樓。冀望政府能盡快公布詳情，以釋放

更多土地作住宅用途。



＊倡政府進一步寬減首置人士印花稅，倡停售公屋等＊



對於政府期望放寬按揭門檻，將首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限由現時

８００萬元提升至１０００萬元，然而，戴德梁行建議政府可以進一步寬減首置人士的印花稅，

另一方面再做一個二按資金池，協助置業人士以較少的首期上車，鼓勵更多未能置業的專業人士

置業，令按揭保持流動性，有助樓市健康發展。此外，公屋申請輪候時間攀升至６年，續創２３

年新高。該行建議政府應停售公屋，並設定日後居屋的轉售安排，例如要求業主只能將單位售予

合資格家庭，並建議由房委會負責統籌。（ｓｌ）

