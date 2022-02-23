【預算迴響】利嘉閣：放寬樓按上限刺激交投，全年樓價最多升８％

《經濟通通訊社２３日專訊》利嘉閣地產總裁廖偉強表示，今日發表的新一份財政預算案對

樓市帶來正面利好作用，除了有助市民及企業紓困解急外，亦有實質措施帶動樓市，有助改善疫

情下的低迷氣氛，但更顯著的效果料將見於疫情緩和後。

預算案中對樓市影響最大的是進一步放寬按揭保險樓價上限，當中最高八成按揭貸款的樓價

上限將由１０００萬元提升至１２００萬元，而首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上

限則由現時８００萬元提升至１０００萬元；兩者放寬金額分別增加了２０％及２５％，再加上

近期樓價若累跌５％，意味符合能力入市的買家增加了三成，且能進一步啟動換樓鏈，對樓市的

交投將有顯著刺激作用，尤其近月積壓了不少購買力，當疫情轉緩，屆時交投將出現報復式反彈

。



＊住宅租金開支可扣稅對租務有提振之效＊



對於住宅租金開支可扣稅方面，廖偉強認為能減輕租樓人士負擔，亦利好租務市場更活躍，

對淡市之下的租務有提振之效。至於對長遠買賣市場料影響不大，因租務與買賣屬兩個不同市場

，有能力的用家長遠仍會以自置物業為目標，因為更能享受物業升值的潛力。

至於擬改革差餉制度，為住宅物業實施累進差餉的建議，廖偉強認為對普遍中小型住宅影響

不大，受影響者集中在租值較高的物業之上，所佔比例較少，而且相關物業業主均較具實力，持

貨能力較強，影響有限。



＊預算案利好樓市，料全年樓價升５％至８％＊



廖偉強指出，今次的預算案利好樓市，更有信心樓市不會出現急跌的情況，但受此輪嚴峻疫

情影響，第一季以至第二季落後太多，因此全年樓價升幅由之前料升一成，修訂為升５％至８％

，疫情進展及通關日期仍是左右後市走向的關鍵。（ｓｌ）

