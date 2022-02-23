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23/02/2022 16:13

【預算迴響】匯豐：歡迎當局成立大灣區投資基金，把握更多機遇

　　《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，匯豐歡迎預
算案提到多項額外紓緩措施，以及鞏固香港國際金融中心的相關舉措。
　　匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，縱然香港經濟飽受疫情的打擊，但基本因素仍然雄厚，相
信疫情過後將出現強勁反彈。財政預算案剛公布的各項措施，可望幫助企業和社區走出疫情陰霾
。尤其樂見針對中小企的支援，他們既是本港經濟的重要支柱，也是過去兩年最受影響的一群。
　　她指出，自「百分百擔保個人特惠貸款計劃」、「中小企融資擔保計劃－百分百擔保特惠貸
款」，以及「預先批核還息不還本計劃」推出以來，成效顯著。當然，單靠政府的措施並不足夠
，還要結合銀行業界助力。自２０２０年２月，匯豐已透過各項措施紓緩商業客戶的資金壓力，
提供超過３１５０億元流動性。
　　她續指，針對資本市場發展，相信透過進一步擴大互聯互通的資產類別、推進綠色金融發展
、發行較長年期的政府債券以建立孳息曲線，以及強化離岸人民幣中心的地位等措施，不僅豐富
資本市場的產品種類，而且吸引更多發行人、機構和零售投資者，從而鞏固香港國際金融中心的
地位。
　　她又提及，歡迎當局成立「大灣區投資基金」，投資區內具策略發展意義的項目。事實上，
粵港澳大灣區已發展成全球最大的經濟體之一，必須加強區內的連繫，把握更多發展機遇。致力
與客戶共同尋找更多大灣區商機。（ｂｎ）

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