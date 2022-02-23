【企業盈喜】稻草熊娛樂料去年應佔綜合純利按年增不少於７﹒５倍

《經濟通通訊社２３日專訊》稻草熊娛樂（０２１２５）公布，截至２０２１年１２月３１

日止年度，預期集團股東應佔綜合純利按年將增加不少於７５０％；經調整純利按年增加不少於

４５％。

董事會認為，股東應佔綜合純利及經調整純利的有關增幅主要由於集團持續深化平台型業務

模式，使２０２１年播映的劇集數量增加所致。（ｂｎ）

